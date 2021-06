Vaccino AstraZeneca: «I richiami saranno fatti con Pfizer o Moderna»

Stop all'uso del vaccino Astrazeneca per tutti i cittadini con meno di 60 anni mentre chi ha già fatto una dose del siero a vettore virale farà il richiamo con Pfizer o Moderna.

È questa l'indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico scientifico che, venerdì 11 giugno, ha rimandato la decisione alle autorità competenti. Come spiegato dal coordinatore del Cts Locatelli, le dosi di vaccino Astrazeneca saranno riservate solo agli Over 60, mentre la seconda dose per i minori di 60 anni dovrà essere somministrata con un vaccino a mRna "in base alla disponibilità di piattaforme vaccinali alternative e seguendo il principio di massima cautela". Secondo Locatelli ci sono "tutti i presupposti per ipotizzare che combinare due tipologie di vaccini non porti alcuno svantaggio ma anzi qualche vantaggio nella vaccinazione". Quanto ai vaccini Johnson&Johnson, Locatelli ha spiegato che la frequenza di eventi avversi gravi è minore e non è ancora stato deciso uno stop al vaccino che utilizza un vettore virale simile ma non uguale a quello di Astrazeneca.

Il ministro della Salute Speranza e il Commissario Figliuolo hanno spiegato che la "forte raccomandazioni" del Cts sarà tradotta in un "perentorio" stop all'uso del vaccino di Astrazeneca per i minori di 60 anni. Quindi: