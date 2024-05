AstraZeneca, Michielon: «Vaccino ritirato perché il Covid è sotto controllo»

Continua a tenere banco anche nella Marca il ritiro dei vaccini anti-Covid operato dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. L'esistenza in commercio di vaccini più aggiornati che agiscono contro le nuove varianti del virus è la motivazione ufficiale con cui l'azienda ha operato il ritiro delle dosi dal mercato.

Una decisione arrivata dopo che, martedì 7 maggio, l'Agenzia europea per i medicinali aveva emesso un avviso secondo cui il vaccino non era più autorizzato all'uso negli stati membri. Astrazeneca aveva chiarito ulteriormente la sua decisione spiegando di aver ritirato il prodotto per "un'eccedenza di vaccini" aggiornati contro le nuove varianti del Covid, più adatti e più efficaci, oltre a un aumento di "concorrenza" che aveva portato a un drastico calo della domanda. A fine aprile il colosso farmaceutico, citato in giudizio in una class action nel Regno Unito, aveva ammesso per la prima volta che il vaccino contro il Covid poteva causare un effetto collaterale noto come sindrome da trombosi.

AstraZeneca era stato usato, per un periodo, anche nelle vaccinazioni degli ospiti delle residenze per anziani. Giovedì 9 maggio Mauro Michielon, presidente di Israa Treviso, ha commentato con queste parole il ritiro di AstraZeneca dal mercato: «Si trattava di un vaccino ormai superato perché negli anni il virus è cambiato in maniera radicale. Fortunatamente oggi il Covid è sotto controllo, anche nelle nostre quattro strutture di Treviso non si registra nessun caso eclatante e i pochi contagi sono tutti sotto controllo».