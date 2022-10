Case Ater, tre appartamenti a canone agevolato a Treviso e Mogliano

Ater Treviso ha pubblicato due bandi per l’assegnazione in affitto a canone agevolato di alloggi nei Comuni di Treviso e Mogliano Veneto. Per il capoluogo si tratta di due appartamenti in via Mantovani Orsetti, mentre per Mogliano l’avviso riguarda un alloggio in via del Cotone. I criteri di assegnazione privilegeranno famiglie o giovani coppie in cerca di casa in affitto.

Entrambi i bandi scadono il 21 ottobre 2022, e sono già disponibili sul sito Ater. I due alloggi a Treviso, piano terra e primo piano, sono rispettivamente di 93 e 86 metri quadrati e dispongono entrambi di garage L’appartamento di Mogliano Veneto si trova invece al secondo piano e dispone di 47 metri quadrati più il garage.