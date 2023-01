Ater Treviso, già 90 domande per il bando del Comune: «Appuntamenti fino a febbraio»

Sono iniziati lunedì mattina, 16 gennaio, nella sede di Ater a Treviso gli appuntamenti fissati per la presentazione della domanda del bando Erp del Comune di Treviso, per il quale l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale ha redatto il bando e messo a disposizione la propria struttura. Nessun intoppo e nessuna coda imprevista, gli utenti si sono presentati all’appuntamento nelle apposite postazioni predisposte da Ater Treviso per facilitare le pratiche, la privacy e non ultima la sicurezza, garantita dal Comune di Treviso. Sono già 90 gli appuntamenti fissati fino a febbraio e continuano nel frattempo per richieste telefoniche o via mail. Ater Treviso ha predisposto dei contatti appositi per il Bando del Comune di Treviso: per prendere appuntamento o chiedere informazioni è possibile contattare il 349.9846036 e 347.4199861 e la mail bandotreviso@atertv.it