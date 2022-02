Ater Treviso, stanziati 2 milioni pe sistemare gli alloggi sfitti

Passerà dall’attuale milione di euro a quasi due milioni di euro lo stanziamento per sistemare gli alloggi sfitti di proprietà dell’Ater della Provincia. E’ questo l’impegno del Consiglio di Amministrazione per fronteggiare l’emergenza casa. “Dobbiamo aumentare il numero di alloggi disponibili per le famiglie in difficoltà”, dice il Presidente Mauro Dal Zilio. “Con il nuovo stanziamento sarà possibile rendere disponibili 40 alloggi in più rispetto allo scorso anno, passando da 160 alloggi sistemati a più di 200. Ad oggi, comunque, sono già 216 gli alloggi ATER pronti per essere assegnati nella Provincia e di questi 64 nel Comune di Treviso”.

“Riatti che si aggiungono ai 15 milioni per la realizzazione di 187 alloggi nel comparto Feltrina/Monigo e i quasi 12 milioni del PNRR, per la riqualificazione energetica e in alcuni casi il riatto e il miglioramento sismico, di 30 alloggi a Treviso, e di 72 alloggi nel resto della Provincia” prosegue il Vice Presidente Marina Bonotto. L’Ater, quindi, sta lavorando con sempre maggiore impegno, facendo parlare i fatti e cercando di aiutare chi ha disperatamente bisogno di una casa. E fondamentale per tutto il CdA è il nuovo dialogo che si sta instaurando con i Comuni, per creare un fronte compatto che dia le risposte adeguate che solo lavorando in sinergia con gli enti locali del territorio si può raggiungere.