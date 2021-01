Bar e locali in lutto: il sorriso di Athos si è spento a soli 54 anni

«Non è mai facile trovare le parole giuste in questi momenti, sei sempre stato il nostro punto di riferimento, hai avuto sempre una parola e un sorriso per tutti. Sei stato il primo dei nostri maestri, hai sempre lasciato a bocca aperta tutti».

Con queste parole i gestori del cocktail bar Athabaska hanno voluto salutare la scomparsa di Athos Bottin, morto a soli 54 anni per un malore improvviso che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Insieme a Sante Contessotto e Salvino Carniel, Athos aveva avviato il celebre locale nella frazione di Follina dov'era conosciuto da moltissime persone. Negli ultimi tempi Athos lavorava per il bar "Al Campanile", ma sono in molti oggi a ricordare le serate in sua compagnia anche al "Geographic" di Conegliano o al "Fest On" di San Vendemiano. Un personaggio simbolo non solo per tutti i bartender della zona ma anche per centinaia di clienti, conquistati dal suo entusiasmo contagioso e dal carattere sempre affabile anche nei momenti più intensi di lavoro. Specializzato nella preparazione dei cocktail, la notizia della sua scomparsa ha raccolto in queste ore decine di messaggi di cordoglio da tutto il Veneto. Athos lascia la moglie Lisa e il figlio Erik. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.