Atlantia, scelti i candidati per il nuovo consiglio di amministrazione

È stata presentata mercoledì 30 marzo la lista dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Atlantia S.p.A. in riferimento al triennio 2022-2024. Il prossimo 22 aprile si terrà l'assemblea ordinaria degli azionisti della società.

I candidati

La lista è composta da: Maurizio Basile; Carlo Bertazzo; Christian Coco; Anna Chiara Invernizzi; Maria Leddi Maiola; Andrea Mangoni; Valentina Martinelli; Giampiero Massolo; Gaia Mazzalveri; Jean Mouton; Elisabetta Ripa; Nicola Verdicchio. Carlo Bertazzo, se nominato, sarà proposto come amministratore delegato. Tutti gli altri candidati, tranne la dottoressa Valentina Martinelli e l'ingegner Christian Coco, sono in possesso dei requisiti di indipendenza. I candidati che compongono la lista sono stati scelti con il supporto della società di ricerca Egon Zehnder seguendo le best practice a livello internazionale, con una particolare attenzione ai caratteri di forte complementarità delle figure proposte, non solo in termini di competenze specifiche nel settore delle infrastrutture, della mobilità, M&A e della sostenibilità, ma anche di diversity in tutte le sue declinazioni, a partire dal genere.

In quest’ottica, risulta di particolare rilevanza e prestigio la candidatura dell'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, e già direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio e Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri – che in ragione della sua riconosciuta autorevolezza, ove nominato nel Consiglio di Amministrazione, sarà proposto per la carica di presidente.

Il commento

In una nota ufficiale Edizione Spa commenta la scelta dei nuovi nomi con queste parole: «L'insieme dei professionisti indicati riflette significative esperienze in ruoli apicali in aziende, organi istituzionali e società di consulenza che si affiancano a consolidate competenze in tutti gli aspetti della corporate governance con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del nuovo posizionamento della controllata Atlantia quale holding strategica di investimento con focus sulle infrastrutture di trasporto volte a soddisfare il bisogno primario delle persone di spostarsi in maniera sempre più sostenibile, sicura, integrata e smart».