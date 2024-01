Giavera, al via i lavori per estendere e migliorare fognatura e acquedotto

Salvaguardia della natura e tutela del territorio sono alla base del progetto di Giavera del Montello che prevede la posa di un nuovo tratto di condotta di fognatura nera in grado di collettare i reflui delle abitazioni presenti lungo via Pedemontana.

La condotta sarà rinnovata anche in via Lanceri di Firenze e lungo via Fante d’Italia sino a via della Stazione. Contestualmente ai lavori di estensione della fognatura, è previsto il rinnovamento della condotta di acquedotto, lungo tutta la tratta, che verrà interamente sostituita con una nuova, inoltre tutti i residenti potranno beneficiare di nuovi allacciamenti nei pozzetti che varranno posizionati in suolo pubblico. Il cantiere, gestito da un’azienda del territorio, è partito questa settimana e si concluderà presumibilmente verso maggio con la realizzazione da parte del Comune di tutta una serie di lavori stradali: asfaltature, marciapiede e pista ciclabile, che miglioreranno la viabilità nel territorio. Per limitare i disagi alla viabilità sarà previsto un senso unico alternato lungo la strada provinciale, mentre lungo le altre vie si prevede una chiusura della strada per stati di avanzamento dei lavori.

I commenti

«Si tratta di un importante intervento per il comune di Giavera per gli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio idrico integrato che ci prefiggiamo - le parole di Fabio Vettori, presidente di Ats - come per tutti i nostri lavori, si cercherà di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e il rispetto delle tempistiche».

«Ringrazio Ats che con questo intervento - concludeil sindaco di Giavera del Montello, Maurizio Cavallin - permetterà ai cittadini di beneficiare di un servizio idrico integrato migliore e più efficiente in grado di salvaguardare la qualità dell’ambiente attraverso la realizzazione di reti fognarie collettate al depuratore».