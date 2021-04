Oltre due mesi di lavori a San Giuseppe: Ats pronta a realizzare la nuova fognatura

Oltre due mesi di "passione" sono quelli che attendono sia i residenti del quartiere di San Giuseppe che i pendolari che ogni giorno attraversano il quartiere lungo l'arteria della Noalese. A partire dalla giornata di lunedì, infatti, e meteo permettendo, scatterà il cantiere di Alto Trevigiano Servizi per la posa della nuova rete idrica e di fognatura di San Giuseppe e questo comporterà inevitabilmente una importante modifica alla viabilità della zona. In primis, ad esempio, il traffico proveniente da Quinto e dalla Tangenziale verrà fatto arrivare fino alla chiesa in un senso unico di marcia, mentre dalle Stiore i mezzi leggeri verranno deviati su via Da Corona e poi in vi Boiago per infine giungere in viale della Serenissima (zona Dogana) da cui poi raggiungere la Noalese. In ogni caso, sarà comunque sempre permesso raggiungere le attività commerciali presenti nell'area, questo anche tramite alcuni sensi unici che verranno posizionati temporaneamente nelle laterali del quartiere.