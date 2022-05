Resta bloccato con l'Audi in spiaggia a Jesolo: denunciato per ubriachezza

Un'Audi TT bloccata sulla spiaggia di Jesolo a pochi passi da Piazza Mazzini: foto e video sui social sono diventati virali in poche ore. Al volante dell'auto un 24enne di Casale sul Sile che, nella notte tra sabato 30 aprile e domenica 1º maggio, è rimasto incastrato nella sabbia a pochi metri da La Capannina. Decine le persone che, in pochi minuti, sono accorse ad assistere alla scena.

Il giovane, in visibile stato di alterazione alcolica, è stato multato e denunciato dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza. Per rimuovere il veicolo dalla spiaggia è stato necessario l'intervento del carro attrezzi. Non è chiaro se il 24enne sia finito sulla spiaggia per una bravata o perché tradito dal navigatore. Nonostante l'intervento di molti presenti per liberare l'auto nessuno di questi è andato a buon fine. Il carro attrezzi ha portato il mezzo nella vicina Via Zara mentre il 24enne ha cercato di falsare il risultato dell'alcoltest non soffiandoci dentro. Inevitabile la sanzione e la denuncia. Il sindaco di Jesolo ha dichiarato di voler intensificare la sorveglianza nella zona di Piazza Mazzini e Piazza Aurora.