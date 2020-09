Villorba, riprende l'attività dell'auditorium Mario del Monaco

«L'amministrazione comunale di Villorba - dice Eleonora Rosso, assessore alla cultura - è sempre attenta alle proposte delle associazioni sia del proprio territorio sia dei comuni limitrofi quando vengono richiesti spazi per attività che aumentino le occasioni culturali. Soprattutto in questo particolare periodo in cui, pur rispettando il distanziamento sociale, è necessario offrire momenti di condivisione che allietino mente e pensiero».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con questo spirito il Comune di Villorba ha concesso all'Università popolare di Povegliano l’uso dell'Auditorium Mario Del Monaco di Catena, per la serata del 6 ottobre, durante la quale, con accompagnamento musicale di livello, verrà illustrato il programma lezioni 2020/2021. Sempre all'auditorium di Catena, l’Auser, con il patrocinio del Comune di Villorba, organizzerà un concerto pre natalizio il 22 dicembre.