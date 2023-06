«Aumenti delle tariffe Mom una stangata inaccettabile per le famiglie e contraria alla sostenibilità»

«L’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale deciso dalla Mom, con il benestare del sindaco Conte, è una stangata del tutto inaccettabile, che colpirà le famiglie trevigiane, in particolare gli studenti che utilizzano il TPL, già affaticate economicamente dall’inflazione» così commentano Marco Zabai e Carlotta Bazza, consiglieri comunali del Partito Democratico, la decisione dell'azienda Mom e provincia «Non si può scaricare sempre sugli utenti la risoluzione di problemi di gestione. È una scelta che si pone inoltre in direzione contraria rispetto alla necessità di aumentare l’utenza di chi sceglie i mezzi pubblici rispetto a quelli privati, ai fini di ridurre l’inquinamento e andare verso una transizione ecologica e sostenibile».

«Troviamo interessante la tempistica di questa decisione» continunano i consiglieri Dem nella nota «proprio a poche settimane dalle elezioni comunali dove non ricordiamo che il Sindaco Conte avesse promesso come primo atto della sua amministrazione l’aumento delle tariffe dei bus, eppure così è stato. Come si suol dire, un bel regalo di inizio mandato per i trevigiani. Bisognava trovare delle soluzioni alternative e quelle avanzate dalla Provincia sembrano per lo più scuse o apologie della Regione che non ha confermato i fondi dello scorso anno. Il Comune non può chiamarsi fuori: deve mettere subito a disposizione dei fondi per calmierare l’impatto di questi aumenti almeno per le categorie più svantaggiate».