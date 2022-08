Aura, il progetto che aiuta i minori con genitori in difficoltà

Si chiama Aura il nuovo progetto sperimentale di comunità diurna educativa per minori che intende far partire a breve l'amministrazione comunale di Villorba come annunciato durante la seduta del Consiglio Comunale del 28 luglio scorso.

Il commento

«Desideriamo - spiega il sindaco Francesco Soligo - offrire a Villorba un servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere durante il giorno il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Il progetto Aura è una risposta concreta alle analisi sui cambiamenti sociali che hanno fatto emergere l’esistenza di una nuova tipologia di povertà che colpisce sia le tradizionali situazioni di emarginazione, sia chi da sempre si è considerato parte integrante della società. Analisi che riguarda anche la nostra comunità - sottolinea Soligo - che registra un incremento del numero di genitori con fragilità educative o negligente che si traduce in un’assenza di risposte ai bisogni affettivi e di educazione scolastica del figlio».