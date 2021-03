Auraplanta 2020 e 2021: Villorba premia lo sport femminile

Lunedì 8 marzo la consegna dei riconoscimenti sportivi: all’Imoco Volley, alle “Ricce” campionesse d’Italia per il rugby e a Flavia Severin per il pugilato. Premiata Silvia Da Re

In foto le vincitrici del premio: Imoco Volley in copertina, Rugby Villorba e Silvia Da Re nell'articolo

Il riconoscimento Auraplanta, istituito nel 2003, viene assegnato dal Comune di Villorba dopo la valutazione di una specifica commissione, ad una o più cittadine che si siano distinte in ambito culturale, sociale o sportivo. Il termine Auraplanta trae la propria origine da un’antica pergamena medioevale del1300, che citava una tal Madonna Auraplanta detta Fior che abitava nella zona delle Fontane Bianche e che alla sua morte lasciò tutti i suoi beni e possedimenti al Monastero di Santa Margherita di Treviso. Con la figura di Madonna Auraplanta si intende rendere omaggio alla sensibilità femminile legata al territorio villorbese.

Nella giornata dell’8 marzo si è potuto procedere, pur senza la presenza di pubblico, alla consegna del riconoscimento Auraplanta 2020 il cui ritiro era stato rimandato a quest’anno. Con la motivazione “per la dedizione, la passione e la motivazione espresse in modo esemplare attraverso l’impegno sportivo”: alla squadra dell'Imoco Volley Conegliano che gioca al Palaverde di Villorba, per la straordinaria serie di risultati ottenuti. A ritirare il premio in rappresentanza del team c’erano Lara Caravello e Giulia Gennari; alle “Ricce” Campionesse d’Italia di Rugby femminile, rappresentate da Elisa Forte, e a Flavia Severin (premio ritirato da Pier Cadamuro, fondatore e tecnico della villorbese Asd Treviso Ring) per il Titolo Nazionale nel pugilato. Il riconoscimento Auraplanta 2021, con la motivazione“per il costante impegno e dedizione alla crescita culturale ed educativa della Comunità e dei suoi giovani” è stato assegnato a Silvia Da Re.

Tra le vincitrici delle scorse edizioni: Graziella Pasin, Rosanna Possagno, Maria Tonini, Antonia Fossaluzza, Maria Pia Fanna Roncoroni, Isabella Arman, Lucia Pizzolotto, Maria Luigia Giotto, USD Volley Fontane (squadra femminile), Foschetta Cipoletto Giuriati in Ancillotto, Liviana Scattolon, Rita Conzon in Zamberlan, Giorgia Sottana, Emanuela Pol, Rita Giannetti, Franca Merlo e Fanny Meneghini.