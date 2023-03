Autonomia, Mattarella firma il disegno di legge: «Ora tocca al Parlamento»

«Con la firma del Capo dello Stato al disegno di legge, il percorso verso l’autonomia differenziata segna un una nuova tappa nel suo cammino istituzionale. Un atto importante per il prosieguo del progetto, in totale armonia con la Costituzione. La nostra Carta fondamentale, infatti, nasce squisitamente autonomista, caratteristica che è stata ribadita con la legge costituzionale del 2001».

Queste le parole del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, riguardo la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al disegno di legge sull’autonomia differenziata. «Un passaggio rilevante, a pochi giorni dall’approvazione in Consiglio dei Ministri - conclude il Governatore - che apre la via verso il Parlamento. Come insisto a ripetere l’autonomia non è contro nessuno, non è un’invenzione di qualcuno ma è un’opportunità per tutti. Come ha ricordato proprio il presidente Mattarella a Monza, è condizionata al rispetto e all’attuazione del dettato della Costituzione».

Gli altri commenti

Il deputato Alberto Stefani, coordinatore della Lega in Veneto, conclude: «Giornata storica per il Veneto: il Presidente Mattarella ha firmato il ddl sull’autonomia differenziata. A sinistra stiano tranquilli e plachino le polemiche: l'autorizzazione del Quirinale è la prova che il percorso si inserisce in un ambito di compatibilità costituzionale. È sempre più vicina l’attuazione di una battaglia storica della Lega e che i veneti chiedono a gran voce dal 2017. Seguiremo i lavori da vicino e con la massima attenzione e aggiorneremo costantemente sull’iter parlamentare».