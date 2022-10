Autonomia, cinque anni fa il referendum: «Non ci sono più scuse»

Sabato 22 ottobre saranno passati cinque anni dal referendum per l'autonomia del Veneto. Alla vigilia della "ricorrenza", il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tornato sull'argomento, sottolineando come ad oggi «non ci siano più alibi. Sono cinque anni non passati inutilmente, perché abbiamo fatto i compiti per casa. Abbiamo affrontato il tema giuridico delle singole 23 materie e la ricaduta nel nostro territorio. L'operazione è pronta».

Da quel 22 ottobre 2017 sono passati cinque governi e due anni di pandemia, e secondo il governatore, con il nuovo Governo serve la svolta: «L'esecutivo che si sta insediando - ha rammentato - ha le forze politiche che hanno sostenuto il referendum, e bisogna dare risposta ai 2 milioni e 273 mila veneti che hanno votato. Non ci sono scuse, bisogna arrivare al risultato». Ciò che chiede Zaia è «l'applicazione della Costituzione, e se qualcuno ha cambiato idea - ha concluso - dovrà chiedere che la Costituzione diventi centralista e non federalista come oggi».