Autonomia, voto favorevole al Senato: «Pietra miliare per il Veneto»

Il disegno di legge sull'autonomia differenziata è stato approvato con voto favorevole, martedì 23 gennaio, dal Senato. «Oggi siamo davanti a una pietra miliare che segna l’accelerata finale verso un traguardo di rinascita per il Paese; per tutto il Paese. Il Veneto è stato l’apripista di un percorso che, una volta portato a termine, sarà occasione di progresso e giovamento per tutte le altre regioni. L'autonomia sarà il volano, anche in termini di entusiasmo e partecipazione alla vita pubblica, che condivideremo con le nuove generazioni, con i ragazzi che vedono nel cambiamento del Paese le basi per costruire con orgoglio e passione il loro futuro. Ringrazio i Senatori che hanno consentito di coronare questo primo voto positivo del Parlamento. L'autonomia non vuole lasciare indietro nessuno, non è la fuga dei ricchi dalla nave in difficoltà. È un nuovo modo di unire e progredire insieme, superando con un moderno regionalismo le rovine di uno statalismo che, questo sì, nei decenni passati ha prodotto territori a differenti velocità».

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha accolto con queste parole il voto favorevole di Palazzo Madama al disegno di legge sull’autonomia differenziata, «Di fronte alla portata storica della riforma che si sta profilando va ribadito chiaramente come l’autonomia non è la secessione dei ricchi che qualcuno si ostina a fare credere - prosegue il Governatore -. Nessuna regione sarà privata di qualcosa e godrà, invece, di maggiori opportunità di crescita. La cabina di regia dei lep mette a terra importanti e maggiori diritti dei cittadini, che saranno la garanzia di prestazioni e servizi uniformi su tutto il territorio nazionale. Lo stesso termine ‘differenziata’ non indica diversità tra le regioni ma identifica un sistema di autonomia articolato e virtuoso, già sperimentato con successo in altri grandi paesi europei come la Germania. Un modello moderno e meritocratico che può rilanciare il Paese, dando l’opportunità di risollevarsi anche alle realtà regionali fino ad oggi in maggiore difficoltà. Con il voto di oggi, l’applicazione dell’autonomia è una meta sempre più vicina».

Le reazioni

«Dopo più di 30 anni di battaglie, di gazebo, di manifestazioni, di porta a porta, oggi il voto in Senato segna la prima tappa fondamentale della riforma per la quale ci siamo sempre battuti. Ci abbiamo creduto sempre, spinti da quel 22 ottobre del 2017 quando oltre 2 milioni di veneti votarono convintamente SI al referendum. Grazie, a nome di tutto il gruppo, al nostro Presidente Zaia, al Ministro Calderoli e ai segretari Matteo Salvini ed Alberto Stefani». Così Alberto Villanova, Presidente dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta dopo l’approvazione in Senato del Ddl Calderoli sull’Autonomia.

«Non è stato facile portare avanti la "madre" di tutte le nostre battaglie ma la Lega quando promette, mantiene. Lo dobbiamo a chi ha sempre creduto in noi fin dall'inizio, ed ora possiamo veramente cambiare le sorti di questo Paese. Il provvedimento passato in aula al Senato passerà ora al vaglio della Camera dei deputati. Sono stati rispettati tutti i passaggi necessari per arrivare a questo storico momento, previsto anche dalla Costituzione dal terzo comma dell’articolo 116 della nostra Carta costituzionale ai sensi della quale, in base all’intesa fra Stato e Regioni interessate, possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario come appunto il Veneto e che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia in 23 materie. Quello che prevede la Costituzione. Ora orgogliosamente possiamo sbandierare la nostra bandiera con il Leone alato di San Marco: l’Autonomia è sempre più realtà» conclude, a nome di tutti i consiglieri, il Presidente Intergruppo Lega – Liga Veneta, Alberto Villanova.

Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, commenta così l'approvazione avvenuta martedì sera in Senato: «La votazione di oggi rappresenta un passo significativo e decisivo non solo per tutte quelle realtà, come il Veneto, che hanno chiesto l'attuazione dell'autonomia differenziata, ma per l'intera nazione. È stata messa la prima pietra in quello che sarà certamente un lungo processo normativo, ma che dopo anni di slogan, promesse e propaganda ha potuto trovare concretizzazione solo con un governo targato Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni: era un impegno che avevamo preso chiaramente in campagna elettorale, e Fratelli d'Italia mantiene sempre quello che dice, tanto da essere premiata dai cittadini proprio per la sua coerenza. Gli scettici assicuravano che avremmo cambiato idea, invece il voto di oggi ha dimostrato il ruolo centrale, strategico e decisivo del nostro partito per arrivare finalmente ad un'azione concreta: il percorso è avviato e ora lo condurremo in porto».

Il segretario della Liga Veneta e presidente della commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale, il deputato Alberto Stefani aggiunge: «Il voto favorevole al Senato sull’autonomia è un sogno che si sta realizzando. Un risultato storico per la Lega: dopo 30 anni di battaglie, oggi vinciamo una partita straordinaria! Ora avanti tutta, al lavoro per portare avanti l’iter alla Camera».

L'Onorevole Marina Marchetto Aliprandi di Fratelli d’Italia, aggiunge: «Grazie al determinante lavoro svolto da Fratelli d’Italia oggi il Senato ha approvato il ddl di Attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni dando così risposta alle tante esigenze che i territori manifestano nel quotidiano. Il Premier Meloni ancora una volta mantiene gli impegni presi con i cittadini e con solerzia, capacità ed estrema serietà dà ulteriore dimostrazione di una leadership forte. Il voto del Senato apre le porte al lavoro che dovremo svolgere alla Camera nelle prossime settimane e per questo ringrazio i colleghi Senatori del mio Partito per la dedizione con cui hanno affrontato il tema affinchè fosse garantita l’equità da nord a sud della Penisola, spegnendo così ogni tipo di polemica sia di natura partitica che di natura economica. Diversamente da quanto si dicesse, Fratelli d’Italia ha da sempre creduto nella realizzazione dell'Autonomia, ovvero in un progetto di ottimizzazione economica delle Regioni, andando così a migliorare i servizi resi al cittadino, che è ciò che conta davvero».