Autonomia, via libera definitivo alla Camera: «Giornata storica»

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva all'alba di mercoledì mattina, 19 giugno, il Ddl sull'autonomia differenziata con 172 voti a favore, 99 contrari e un astenuto. Il via libera è arrivato al termine di una seduta fiume notturna deliberata dall'assemblea nella tarda serata di ieri, martedì 18 giugno.

Il provvedimento, di iniziativa governativa, presentato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, è composto da undici articoli e si propone di definire i criteri generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia. Le polemiche non sono mancate: in aula Elly Schlein, segretaria del Pd, non ha usato mezzi termini contro Giorgia Meloni: «Voi dovreste cambiare nome in 'Brandelli d'Italia" o "Fratelli di mezza Italia": non si era mai visto prima una sedicente patriota spaccare l'Italia. Questa legge introduce la secessione e smantella la sanità e i servizi pubblici, vergogna». Esulta invece la Lega, con il deputato trevigiano Alberto Stefani, segretario della Liga veneta, che dichiara: «Oggi è un giorno storico per la Lega: essere relatore dell’Autonomia è stato un onore immenso. Un risultato che fa la storia della Lega. Ci vediamo a Montecchio venerdì 21 giugno per festeggiare questo risultato straordinario. Grazie a Luca Zaia, pioniere di questa riforma, a Roberto Calderoli per averla realizzata e difesa, a Matteo Salvini per aver permesso tutto questo e aver posto l’autonomia come punto fermo del Governo. Ce l’abbiamo fatta».

Luca Zaia, Governatore del Veneto, aggiunge: «All’alba di oggi si è scritta una bella pagina di democrazia. Un grande segno di rispetto democratico nei confronti del popolo. Il pensiero va ai 2 milioni e 273 mila veneti che, a prescindere dall’appartenenza politica, sono andati a votare per l’autonomia il 22 ottobre 2017. Un esercito composto e compatto, che giorno dopo giorno ci ha dato forza per portare avanti la riforma. Ora si pone una pietra miliare: è stata scritta una pagina importante della storia del nostro Paese e della nostra comunità. All’insegna di un percorso di modernità, responsabilità ed efficienza. L’Italia, con gradualità e rispetto, andrà verso un modello gestionale già assunto in maniera vincente da molti grandi paesi europei e a livello internazionale. L’obiettivo sarà la lotta alle diseguaglianze e la maggior vicinanza delle istituzioni ai cittadini. Con l’approvazione dell’autonomia, e la sua successiva pubblicazione, inizia un percorso che vedrà ognuno di noi impegnato alla stesura delle singole intese».

«A dirlo mi tremano le gambe per l'emozione - scrive il ministro Roberto Calderoli. L'approvazione di oggi è il coronamento di anni e anni di battaglie politiche della Lega, all'interno delle istituzioni e nelle piazze insieme ai militanti, con un voto che scrive una pagina di storia per tutto il Paese. Nel mio cuore scorre un sangue autonomista fin da prima che io nascessi. Da questo momento in avanti c'è un iter tracciato e ben definito, che permetterà alle Regioni di valorizzare le proprie eccellenze e garantire servizi sempre migliori ai cittadini, nel segno della responsabilità e della trasparenza».