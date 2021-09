Chiuso da venerdì sera per lavori il tratto tra Vittorio Veneto nord e sud

Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire attività di ispezione nelle gallerie, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6 di sabato 2 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in entrambe le direzioni, verso Mestre e Belluno.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Mestre, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto nord, percorrere la viabilità cittadina di Vittorio Veneto e rientrare sulla A27 alla stazione di Vittorio Veneto sud; verso Belluno, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Vittorio Veneto sud, percorrere la viabilità cittadina di Vittorio Veneto e rientrare sulla A27 alla stazione di Vittorio Veneto nord.