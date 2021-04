Asfaltature in autostrada, al via i lavori nel tratto Cessalto-San Stino

Mantenere l’asfalto in condizioni ottimali per consentire agli utenti della strada di guidare in totale sicurezza è uno dei compiti principali di Autovie Venete. Periodicamente la Concessionaria autostradale monitora – attraverso specifici strumenti - la regolarità della pavimentazione in modo da programmare in maniera tempestiva eventuali intervento di ripristino. Questa attività viene solitamente effettuata dai mesi primaverili sino a quelli del primo autunno perché richiede temperature miti. A partire da venerdì 16 aprile inizierà il primo degli interventi di ripavimentazione che interesseranno nei prossimi giorni altri tratti della rete autostradale. Riguarderà la ripavimentazione dell’intera carreggiata, circa quattro chilometri, tra lo svincolo di Cessalto e lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Trieste dell’autostrada A4.

Per questo motivo a partire dalle ore 23,00 di venerdì 16 alle ore 05,00 di lunedì 19 il traffico proveniente da Venezia e diretto a Trieste verrà deviato - nel tratto interessato dalle lavorazioni – sulla carreggiata opposta dove verrà creato un doppio senso di circolazione. Contemporaneamente verrà interdetta la rampa d’immissione alla carreggiata in direzione Trieste dello svincolo di Cessalto. Pertanto chi proviene dalle località vicine a Cessalto ed è diretto a Trieste potrà immettersi sulla A4 al casello di San Stino di Livenza.