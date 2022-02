Lavori della Pedemontana, chiusure notturne in A27 tra Treviso e Conegliano

Nell'ambito dei lavori di competenza della Società Superstrada Pedemontana Veneta, connessi alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, che consentiranno di collegare l'area vicentina a quella trevigiana e di interconnettersi alla A27 Mestre-Belluno, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Treviso nord e Conegliano Veneto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto Treviso nord-Conegliano Veneto, in entrambe le direzioni, verso Belluno e Mestre;

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto Treviso nord-Conegliano Veneto, verso Belluno.



In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:



Verso Belluno:

per chi proviene da Treviso città, percorrere SS13 Pontebbana verso Conegliano e la SP15 ed entrare sulla A27 alla stazione di Conegliano Veneto;

per chi è in transito sulla A27 ed è diretto verso Belluno, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Treviso nord, immettersi sulla SP92, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Conegliano Veneto e successivamente sulla SP15, per rientrare sulla A27 alla stazione di Conegliano Veneto;

per chi proviene dalla SP102, percorrere la SP92 e la SS13 Pontebbana, in direzione di Conegliano Veneto, immettersi sulla SP15 ed entrare sulla A27 alla stazione di Conegliano Veneto.



Verso Mestre:

chi è in transito sulla A27 e chi proviene dalla A28 Portogruaro-Conegliano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Conegliano Veneto, potrà percorrere la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A27 alla stazione di Treviso nord.