Cantiere in A28, chiude lo svincolo di Azzano X in direzione Conegliano

Prosegue il programma di manutenzione della pavimentazione autostradale di Autovie Venete. A partire da lunedì mattina, 7 giugno, a essere interessato dai lavori sarà un tratto di circa cinque chilometri dell’autostrada A28 tra lo svincolo di Villotta e quello di Cimpello in direzione Conegliano.

Il cantiere resterà attivo fino alla mezzanotte di sabato 12 giugno. Per questo motivo, in quel tratto, il traffico proveniente da Portogruaro verrà deviato nella carreggiata opposta dove è stato istituito un doppio senso di circolazione. Non sarà possibile inoltre uscire allo svincolo di Azzano X per chi proviene da Portogruaro né entrare in direzione Conegliano.