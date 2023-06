Nel week end lavori di risfaltatura in autostrada A4 tra San Doná e Cessalto

Nel fine settimana Autovie Venete ha programmato un importante cantiere di rifacimento della pavimentazione nel tratto autostradale della A4 tra San Donà di Piave e Cessalto. Si tratta di un intervento di manutenzione non procrastinabile (maltempo permettendo), in quanto l’asfalto in quel tratto – anche a seguito di alcuni recenti incidenti che hanno coinvolto i mezzi pesanti – si è particolarmente usurato. L’attività consentirà – terminato il cantiere – di usufruire di un manto stradale adatto agli intensi flussi di traffico previsti nelle prossime settimane con l’inizio dell’esodo estivo e del controesodo, scongiurando così il rischio di dover intervenire nel corso dell’estate.

L’intervento non comporterà alcuna chiusura autostradale, ma Autovie Venete invita gli utenti a prestare particolare attenzione al cantiere che potrebbe comportare rallentamenti e code. A partire dalle ore 23,00 di venerdì 16 alle ore 5 di lunedì 19 sarà, infatti, attivo uno scambio di carreggiata tra le chilometriche 425 e 431. In particolare per chi entrerà in A4 dallo svincolo di San Donà di Piave in direzione Trieste verrà installato uno “stop” con obbligo di fermarsi.

Come sempre la Concessionaria autostradale raccomanda di osservare i limiti di velocità, di mantenere le distanze di sicurezza dei veicoli che precedono, in particolare in prossimità dei cantieri, e di non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida. Inoltre invita a informarsi della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando o telefonando al numero verde 800996099.