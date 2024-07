Alemagna chiusa per frana, niente pedaggio in A27 tra Vittorio Veneto e Fadalto

A partire da mezzanotte verrà attivata l’esenzione totale del pedaggio esclusivamente per gli utenti che percorrono la A27 in ingresso nella stazione di Vittorio Veneto Nord e in uscita nella stazione di Fadalto, e viceversa. La misura, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e oggetto di convenzione con Anas, è stata decisa in seguito all’interdizione della viabilità sulla SS 51 “di Alemagna” a causa dell’esecuzione dei lavori di ripristino da parte di Anas dopo l’evento franoso dello scorso 12 luglio. L’esenzione è valida per tutte le classi di veicoli e resterà in vigore fino alla riapertura del tratto della SS 51 “di Alemagna”.

Il commento

La vicepresidente della Regione, Elisa de Berti, ha commentato così la notizia: «Ho accolto con piacere la notizia, appena diramata da Autostrade per l'Italia, di accoglimento dell'esigenza manifestata dal territorio di esenzione totale del pedaggio tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto a partire dalla mezzanotte di oggi. Nella riunione dello scorso 16 luglio ho voluto incontrare i sindaci dei due Comuni di Vittorio Veneto e Alpago, insieme con gli altri attori interessati, Anas, Rfi, Trenitalia, Autostrade per l’Italia, per fare il punto sugli interventi di messa in sicurezza e riapertura della statale 51 “di Alemagna” interrotta dall'evento franoso dello scorso 12 luglio. Ringrazio il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, Autostrade per l'Italia e Anas perché, grazie a questa esigenza, hanno trovato subito una risposta, attivando l'esenzione. Avevo garantito il mio personale impegno per trovare con il MIT una soluzione tempestiva a questo disagio e per individuare insieme con i concessionari autostradali di volta in volta coinvolti, una procedura per garantire, in futuro, in caso di eventi come questi, di attivare in modo rapido, l'esenzione del pedaggio così da alleviare il più possibile il disagio dei cittadini».