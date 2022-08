Ponte di Ferragosto: «Nessuna allerta traffico nel fine settimana»

Fine settimana di Ferragosto senza particolari criticità previste lungo la rete gestita da Concessioni Autostradali Venete. Grazie al “ponte” lungo, l’esodo estivo nell’ultima vera grande occasione per gli spostamenti verso le località di villeggiatura sarà spalmato su più giornate: per questo motivo Cav non ha previsto giorni da bollino rosso sulle strade delle vacanze, anche se il traffico potrà essere sostenuto in alcuni frangenti.

In direzione Trieste questo avverrà in particolare sabato 13 agosto, con una giornata però solo da bollino giallo (traffico sostenuto), mentre in carreggiata opposta (direzione Milano) le stesse condizioni potranno ripetersi domenica 14 e nella mattina di martedì 16, per via degli ultimi rientri che andranno a sommarsi alla ripresa del traffico feriale e dei mezzi pesanti, anche per via del fatto che questi, a causa del lungo ponte, non potranno circolare per tre giornate e mezza. Il divieto di circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate è infatti in vigore su tutta la rete venerdì 12 agosto dalle ore 16 alle 22, sabato 13 agosto dalle ore 8 alle 22, domenica 14 agosto e lunedì 15 (Ferragosto) dalle ore 7 alle 22. Prima di mettersi in viaggio, Concessioni Autostradali Venete consiglia di consultare la situazione del traffico in tempo reale attraverso i canali informativi nel sito www.cavspa.it, dove sono anche presenti le previsioni sul traffico per tutta la stagione, sull’account Twitter della Società o attraverso la App Infoviaggiando, con informazioni e notiziario vocale costantemente aggiornati.

Autovie Venete

Partenze cadenzate per questo ponte ferragostano e quindi nessun bollino “nero” sulla rete autostradale di Autovie Venete. A caratterizzare le giornate, a partire da venerdì 12 agosto e fino a domenica 14 mattina sarà il bollino "rosso". Traffico quindi molto sostenuto in entrambe le direzioni sulla A4 (Venezia – Trieste) con possibili rallentamenti ai caselli “del mare” e sulla A23 (Nodo di Palmanova – Udine Sud), in particolare sabato 13 quando si prevede il transito di circa 180 mila veicoli. La previsione è basata sul calcolo dei flussi veicolari che hanno raggiunto i livelli pre pandemici in questa prima parte della stagione estiva e sui transiti del 2016 quando le giornate del ponte di Ferragosto erano identiche a quelle di quest’anno.

Nello specifico alla barriera di Lisert si prevede l’uscita di circa 28 mila veicoli diretti verso le coste di Slovenia e Croazia, a cui si devono aggiungere gli 11 mila di Villesse e i 5 mila di Redipuglia, caselli “alternativi” per chi vuole raggiungere queste mete di vacanza. A seguire, il casello balneare di Latisana con 17 mila transiti e San Donà di Piave con 9mila. I flussi dovrebbero calare a partire dal pomeriggio di domenica 14 e assestarsi sui 140 mila transiti. Bollino “giallo” invece per la giornata di Ferragosto. Dalle ore 16 di venerdì 12 scatterà il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle ore 22. Nuovo stop dalle ore 8 di sabato 13 fino alle ore 22; dalle ore 7 di domenica 14 alle ore 22; e dalle ore 7 di lunedì 15 alle ore 22.

Forte la raccomandazione da parte della Concessionaria autostradale a mantenere la distanza di sicurezza da chi ci precede; rispettare i limiti di velocità, in particolare gli 80 chilometri orari per i veicoli leggeri e 60 per quelli pesanti sul tratto dove ci sono i cantieri; e, non ultimo, a non utilizzare i dispositivi elettronici e lo smartphone quando si è alla guida. Prima di partire per il viaggio, è inoltre possibile informarsi sulla situazione del traffico utilizzando il sito www.infoviaggiando.it, scaricando l'app infoviaggiando o telefonando all'800996099.

Si avvisano, poi, gli utenti in viaggio verso le località slovene o croate per le vacanze estive, che per poter attraversare il territorio sloveno utilizzando le autostrade e le superstrade, è necessario essere muniti della vignetta. L'acquisto può essere effettuato direttamente online cliccando nel link: https://evinjeta.dars.si/ oppure presso le aree di servizio di Calstorta Sud, Fratta Sud, Gonars Sud, Duino Sud e Zugliano Est. Venerdì 12 agosto, i centri assistenza clienti di Autovie Venete saranno aperti solamente dalle ore 8:45 alle 12.15. Pomeriggio chiusi.