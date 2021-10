Cimadolmo, in arrivo sei nuovi box per i controlli con il telelaser

Nelle strade di Cimadolmo si corre troppo, almeno secondo il parere dell'amministrazione comunale che, in questi giorni, è corsa ai ripari annunciando l'installazione di 6 nuovi box per il rilevamento della velocità tramite telelaser.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i nuovi rilevatori saranno attivi solo in presenza di una pattuglia della polizia locale. Lo scopo è quello di provare a far correre di meno gli automobilisti nelle strade più a rischio del paese. Per aumentare i controlli sul territorio la polizia locale "Sinistra Piave" ha assunto un nuovo vigile portando a 8 agenti l'organico della polizia locale. Nelle scorse settimane i primi due rilevatori sono apparsi in via Roma a Cimadolmo, lungo la strada provinciale 110 e in via Stabiuzzo lungo la strada provinciale 33. Gli altri quattro box saranno posizionati in via General Menegaldo e in Via Baracca a Cimadolmo. Ce ne sarà uno anche nella frazione di San Michele di Piave, in via Prese, mentre il sesto e ultimo rilevatore non ha ancora una collocazione precisa. La polizia locale avrà in dotazione anche un nuovo etilometro per i controlli su strada.