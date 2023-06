Nuovo autovelox sul rettilineo tra Conscio e Dosson: «Sperimentazione per 4 mesi»

In un anno sempre più drammatico sul fronte degli incidenti stradali, il Comune di Casale sul Sile dichiara guerra aperta all'alta velocità installando un nuovo autovelox in Via Peschiere, lungo il rettilineo tra la frazione di Conscio e Dosson di Casier.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il dispositivo fisso si trova poco prima del curvone di Via Forlani. Si tratta di una colonnina fissa che sarà in funzione in presenza di una pattuglia della polizia locale. Un progetto sperimentale dal momento che l'autovelox per ora è stato preso a noleggio dal Comune che lo potrà usare per i prossimi quattro mesi. Se il dispositivo darà gli effetti sperati, il suo utilizzo potrebbe diventare definitivo. La scelta di piazzare la colonnina in Via Peschiere è dettata dal fatto che quel tratto rettilineo non ha ancora una pista ciclabile e l'alta velocità delle auto in transito rischia sempre di mettere in pericolo la sicurezza di ciclisti ed eventuali passanti. Non è tutto però: sono infatti 450mila gli euro investiti dall'amministrazione comunale sul fronte della sicurezza stradale. Soldi che sono serviti per realizzare gli attraversamenti pedonali rialzati in Via Marconi, Via Bonisiolo, Via Schiavonia e Via Montenero (nei pressi dell'asilo nido e della scuola per l'infanzia).