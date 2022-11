Picchio con l'aviaria al Centro di recupero fauna selvatica

La Provincia di Treviso ha concordato con l'Ulss 2 Marca Trevigiana una procedura di gestione e controllo per prevenire l'infezione da influenza aviaria tra gli animali selvatici del Centro di recupero fauna selvatica e garantire la continuità del servizio di cura, assistenza e sostentamento in carico ad Enpa Treviso.

Le misure si sono rese necessarie poiché nei giorni scorsi è stato riscontrato un caso di positività in un picchio, prontamente trattato e isolato. Subito dopo aver riscontrato l'infezione, sono state messe in atto tutte le procedure stabilite per garantire la sicurezza del medico veterinario responsabile, degli operatori e degli animali già ospitati, predisponendo un percorso alternativo per accogliere altri esemplari nei prossimi giorni, fino alla fine del periodo di monitoraggio.