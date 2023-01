Servizio civile Avis: quattro posti nella Marca

Sono 19 i posti disponibili in Veneto per il Servizio civile in Avis, con il progetto “Il Dono che serve”, presso le 12 sedi accreditate: Avis comunali di Castelfranco Veneto TV (1 posto), Chioggia VE (1 posto), Mirano VE (1 posto), Valdagno VI (1 posto), Venezia (1 posto) e Verona (2 posti); Avis provinciali di Padova (5 posti), Rovigo (1 posto), Treviso (2 posti), Venezia (2 posti) e Verona (1 posto) e Avis regionale Veneto con sede a Treviso (1 posto).

Il Servizio civile Universale impegna 25 ore a settimana, distribuite su 5 giorni, per un totale di 1145 ore da svolgere in un anno. Sono previste una formazione generale sul Servizio Civile e una formazione specifica sulle attività di Avis, obbligatorie. Le attività di Avis spaziano dalla promozione della donazione alla comunicazione, alle iniziative nelle scuole e nelle Università, dall’attività di segreteria alla chiamata e all’accoglienza dei donatori. Le sedi accreditate hanno proprie peculiarità e possono svolgere da una a tutte queste attività. Per conoscere più nel dettaglio quelle della sede Avis in cui si vorrebbe svolgere il Servizio Civile, è bene contattarla direttamente (riferimenti sul sito www.avisveneto.it). Per candidarsi, basta presentare la propria domanda entro le ore 14 del 10 febbraio 2023 esclusivamente online con Spid tramite la piattaforma ministeriale, facendo molta attenzione al codice di ciascuna Avis.

Avis comunale Castelfranco Veneto (Tv) codice 147326, Avis comunale Chioggia (Ve) codice 147327, Avis comunale Mirano (Ve) codice 203485, Avis comunale Valdagno (Vi) codice 147330, Avis comunale Venezia codice 147331, Avis comunale Verona codice 147332, Avis provinciale Padova codice 147333, Avis provinciale Rovigo 147334, Avis provinciale Treviso codice 147335, Avis provinciale Venezia codice 147336, Avis provinciale Verona codice 147337 e Avis regionale Veneto codice 147338.