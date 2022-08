Incredibile avvistamento notturno a Silea: dal boschetto compare un raro sciacallo dorato

Lo sciacallo dorato è tornato tra noi. Forse non se ne è mai andato a dirla tutta, ma gli avvistamenti di questo raro animali sono sempre molto pochi. L'ultimo in lista risale alle 22.10 di giovedì sera lungo via Alzaia sul Sile a Silea, nei pressi dell'area verde dove in passato veniva celebrata la Festa dea Sardea. L'animale è stato difatti visto passeggiare lungo il selciato che costeggia il boschetto locale. Apparentemente in buona salute e non particolarmente preoccupato della presenza umana, lo sciacallo si è poi dileguato nel nulla. Animale schivo e solitario, da tempo ha ormai preso "casa" tra Fregona ed il vittoriese fino poi al Cadore.Non pericoloso per l'uomo, si nutre principalmente di lepri e fagiani ed è purtroppo spesso cacciato dai bracconieri nonostante in Italia sia classificato come specie protetta.