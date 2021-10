A Zero Branco prendono il via lavori pubblici per 2,7 milioni di euro

Circa 1 milione e 500 mila euro. È la somma delle risorse già impegnate dall’Amministrazione Comunale di Zero Branco per sostenere, a più livelli, i costi di realizzazione di alcune opere pubbliche strategiche, che hanno un valore complessivo di circa 2 milioni e 700 mila euro. Queste si inseriscono sia quali progetti di riqualificazione, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture esistenti sia come realizzazioni ex novo, in un’ottica di vivibilità e sicurezza del paese, di accesso ai servizi nonché di sostenibilità ambientale.

Si tratta in particolare della costruzione della nuova palestra comunale, ultimata in queste settimane e prossima all’inaugurazione, della realizzazione della pista ciclopedonale lungo il Rio Vernise, denominata “GreenZero” con collegamento alla Treviso-Ostiglia e così Greenway del fiume Sile e della messa in sicurezza di via Peseggiana. A tali opere si aggiungono la rigenerazione urbana del centro abitato lungo la Noalese, con rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione della rete idraulica primaria e secondaria oltre che una serie di asfaltature e più interventi legati ai cimiteri comunali e alla loro fruizione. Sempre in tema di lavori pubblici l’Amministrazione Comunale, di recente, ha partecipato ad un Bando Ministeriale - che prevede un finanziamento fino all’80% del costo dei lavori - per la sistemazione della facciata nord di Villa Guidini e dell’annesso Oratorio di Sant’Ignazio.

Il valore complessivo dei lavori è di oltre 2 milioni e 700 mila euro se si considerano anche opere in corso di finanziamento o già finanziate interamente da Bandi Ministeriali (nello specifico 900 mila euro via Peseggiana e 80 mila euro illuminazione campo da calcio “Parlotti”) ed i co-finanziamenti di altri Enti. Dichiara il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto: “Passo dopo passo, progetto dopo progetto, stiamo continuando a dare un volto differente al nostro paese, che si rivela sempre più a misura di tutti. L’attenzione ai bambini e ai giovani, così come alle famiglie, agli anziani e anche alle imprese e alle associazioni, in un’ottica di comunità che possa vivere a tutto tondo le differenti dimensioni di Zero Branco, trova infatti in queste opere un valido sostegno. Non solo perché riguardano la vita di tutti i giorni dei cittadini - penso alla palestra, a marciapiedi, ciclabili e asfaltature, ai cimiteri - ma anche perché incentivano comportamenti sani, fondamentali per il futuro di ciascuno di noi. Molti dei lavori pubblici in questione, si tratta solo dei principali che contraddistingueranno questa seconda parte dell’anno ed il 2022, sono frutto della collaborazione con altri enti e realtà, a dimostrazione che il gioco di squadra fa sempre la differenza. Un ringraziamento, pertanto, a tutti i partner, in particolare a Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e Veritas nonché alle Istituzioni pubbliche superiori”. Di seguito i dettagli per ciascuna opera.

Palestra comunale

Realizzata in via Alvaro, adiacente al Palazzetto dello sport esistente, per una spesa complessiva pari a 700 mila euro così suddivisi: 259 mila euro di fondi propri, 441 mila euro quale mutuo agevolato, a interessi zero per il Comune, accedendo al Bando “Fondo sport e periferie” presso l’Istituto Credito Sportivo. Lavori ultimati, in fase di collaudo.

Pista ciclopedonale lungo il Rio Vernise “GreenWay-GreenZero”

Sarà realizzata lungo il Rio Vernise con finitura in ghiaia stabilizzata, collegherà Zero Branco a partire dall’inizio di via Montiron alla frazione di Scandolara, collegandosi all’esistente pista ciclopedonale presso la rotatoria di via Onaro. Da qui percorso protetto e viabilità secondaria, per circa 2,5 chilometri, per raggiungere la Treviso-Ostiglia. Progettazione ultimata a cura del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Inizio fase espropriativa entro fine anno e successiva realizzazione a carico del Consorzio. Importo complessivo dell’opera pari a 480 mila euro: 230 mila euro di contributo comunale, 230 mila euro di contributo regionale e 20 mila euro stanziati dal Consorzio.

Messa in sicurezza via Peseggiana

Sarà realizzata lungo il lato est di via Peseggiana, permettendo il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti fino al confine con il Comune di Scorzè. Sarà contestualmente allargato il sedime della carreggiata stradale e rifatto il ponte sul Rio Tasca (Rivolo). Importo complessivo di 900 mila euro: inviata richiesta di finanziamento attraverso partecipazione a Bando del Ministero dell’Interno. Si è in attesa delle graduatorie e per questo la cifra non è stata inserita nel computo complessivo di cui al titolo del presente comunicato. Per il primo stralcio incarico dei lavori entro fine anno.

Rigenerazione urbana del centro abitato lungo via Noalese S.R.515, primo stralcio

Intervento riguarda ridefinizione percorsi ciclopedonali presenti nel centro di Zero Branco, con particolare riferimento al raggiungimento dell’area dell’Ufficio Postale. Importo primo stralcio pari a 250 mila euro, già finanziati con avanzo di amministrazione. Progetto esecutivo entro fine novembre.

Asfaltature varie ed illuminazione pubblica

Prevista ed in parte già in corso la realizzazione di asfaltature e messa in sicurezza di varie strade del territorio comunale. In programma anche la realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica (via Corniani). Lavori in fase di esecuzione per complessivi 200 mila euro.

Efficientamento energetico impianto illuminazione campo “Parlotti”, via Taliercio

Intervento per la sostituzione di tutti i corpi lampada esistenti con apparecchi a led all’impianto di illuminazione del campo da calcio “Parlotti”. L’opera consente la diminuzione di circa il 50% della potenza necessaria all’illuminazione del campo da gioco e di allenamento. Lavori ultimati, in fase di collaudo, per complessivi 80 mila euro finanziati interamente tramite contributo del Ministero dell’Interno.

Sistemazione rete idraulica primaria e secondaria

Pulizia fossati e pulizia idrodinamica accessi carrai su varie aree del territorio comunale, in parte già ultimate. Lavori per almeno 50 mila euro già stanziati.

Sistemazione strutture e viali dei cimiteri comunali, secondo stralcio

Finitura dei lavori al nuovo magazzino del Cimitero di Zero Branco ed operazioni per migliorare la fruizione dei vialetti nei tre campisanti, con particolare riferimento all’accesso di persone con difficoltà motoria. Lavori per circa 90 mila euro già stanziati.