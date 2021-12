Babbo Natale, musica e solidarietà al Sant'Artemio di Treviso

La magia del Natale all’Ippodromo di Treviso. Una vigilia davvero speciale che andrà in scena nell’impianto del S. Artemio, con l’arrivo di Babbo Natale nientemeno che in carrozza trainata da un cavallo e consegnerà dei doni ai piccoli presenti. Venerdì 24 dicembre, in occasione della giornata di corse al trotto programmata presso l’ippodromo trevigiano, si svolgerà la manifestazione “Stelle di Natale – Corsa delle Stelle”, tappa trevigiana del circuito di corse che coinvolge nelle vesti di driver personaggi del mondo dello sport, del giornalismo e dello spettacolo.

Nel corso del pomeriggio ci sarà un intrattenimento musicale a tema natalizio, con il recital concerto della cantante Manu Ley, del giovane "cantattore" Filippo Rovati, proveniente da Area Sanremo, e del cantautore italiano Alberto Foà. L'evento, sotto l'egida del Mipaaf, è organizzato a favore della "Fondazione Oltre il Labirinto Onlus" (www.oltrelabirinto.it), realtà che sul territorio segue e si prende cura dei ragazzi autistici attraverso vari progetti ed iniziative.

Nel programma del pomeriggio saranno disputate anche una sfida tra pony guidati da bambini e una, senza frusta, per guidatori non professionisti, denominata appunto “STELLE DI NATALE - Corsa delle Stelle”. Parte della beneficenza arriverà proprio dall'autotassazione dei partecipanti alla corsa. Forte sensibilizzazione alla causa è garantita dalla presenza dei media, come per esempio Federico Mastria di Mediaset direttamente coinvolto in pista in qualità di guidatore. La manifestazione avrà luogo all’Ippodromo S. Artemio venerdì 24 dicembre a partire dalle ore 14,00. L’ingresso è libero, tuttavia ricordiamo che sarà possibile accedere solo esibendo il Green Pass.