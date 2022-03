Baby gang in centro, bloccano un bus e danneggiano il kebab in Duomo

Sabato sera decisamente movimentato in centro a Treviso dove le baby gang continuano ad imperversare creando non pochi disagi a residenti ed esercenti. Alla rissa in Via Canova, costata ad un 15enne la rottura del naso e una prognosi di una ventina di giorni, sono seguiti altri tre gravi episodi di violenza.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", verso le ore 19 un gruppo composto da 7-8 giovani si è presentato davanti al kebab di Piazza Duomo, iniziando ad urlare, importunando i clienti e buttando a terra sedie e tavolini. Il titolare ha provato a fermarli ma, vedendo che la situazione continuava a peggiorare, ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. All'arrivo delle pattuglie i giovani si sono dispersi, spostandosi verso la stazione dei treni. Qui hanno bloccato la partenza di una corriera Mom, guidata da un'autista donna. Dopo essere saliti a bordo i giovani hanno iniziato a inveire e insultare l'autista, sotto gli occhi attoniti degli altri passeggeri. La donna ha dovuto chiedere aiuto bloccando la corriera, ripartita con diversi minuti di ritardo. Mezz'ora più tardi la gang si è presentata di nuovo al kebab del Duomo continuando a buttare a terra sedie e tavoli del plateatico. Anche in questo caso i giovani sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle pattuglie.