Baby gang in città? Panatta: «Ripristinate le pene corporali o a spalare concime»

Nerbate nel sedere e lavori forzati. E' la particolare ricetta contro le baby gang che scorrazzano in città espressa dall'ex campione di tennis azzurro Adriano Panatta, trevigiano d'adozione: a margine di una conferenza stampa, tra il serio e il faceto ma con la consueta sincerità, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che sono destinate a far discutere.

«Le baby gang c'hanno 15 anni, 14 anni, 16 anni, li sono i genitori che devono intervenire, deve intervenire la scuola. Ho letto ultimanente di una coppia di anziani che abita accanto ad una scuola e i ragazzi gli tiravano i sassi nel piccolo giardino che c'hanno per restare un pochino al fresco» ha spiegato ai microfoni dei cronisti «non vorrei direi una cosa forte ma la dico: sarebbe da ripristinare le pene corporali perchè secondo me, tre o quattro nerbate nel culo a questi ragazzini non gli farebbero male secondo me, senza esagerate. Dopo che vanno via doloranti per 15 giorni di pensano su».

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha proposto il servizio civile obbligatorio per questi ragazzi. E fare lo stesso con lo sport? «Obbligarli diventa difficile, è molto meglio obbligarli a spalare del concime» rincara la dose l'ex camopione «secondo me gli farebbe molto bene anche per le narici, apre molto. Li si è obbligati. Delle cose un pò umilianti per capire che stanno sbagliando. Poi sono ragazzi, io non credo siano dei delinquenti incalliti».