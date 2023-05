Baby Pit-Stop Unicef, nuovo spazio per allattare e cambiare bimbi e bimbe

Sarà inaugurato sabato 13 maggio alle ore 11, presso il centro culturale di Resana, il Baby pit stop Unicef ovvero uno spazio, sponsorizzato proprio dall'Unicef, per allattare e cambiare bimbi e bimbe.

L'iniziativa, patrocinata anche da Ulss 2, rientra nel progetto del Comune di sostegno alle famiglie e alle mamme in particolare. Per l’inaugurazione ci sarà l’intervento di Mariella Andreatta, presidente del Comitato Regionale Unicef, dell’ostetrica Ulss 2 Daiana Bettin, dell’infermiera e consulente in allattamento materno Ulss 2 Claudia Turcato e della pediatra Silvia Palatron. Per tutte le mamme presenti ci sarà uno speciale omaggio. Si tratta del primo “baby pit stop” di questo tipo che sarà presente in un ambiente comunale molto frequentato come la biblioteca.