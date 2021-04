Montebelluna, parte il corso per baby-sitter professionali

Al via le iscrizioni per il percorso di formazione online gratuito per babysitter con docenti esperti e iscrizione ad albo comunale della città di Montebelluna, a cura dell'associazione "Insieme si Può".

A pochi giorni dall’annuncio della costituzione di un albo dedicato ai-alle baby sitter lanciato dall’amministrazione comunale di Montebelluna, il Comune di Montebelluna e la Cooperativa “Insieme Si Può” promuovono un percorso di formazione rivolto alla figura professionale di babysitter. La formazione, che si svolgerà online tramite piattaforma Google Meet, prevede 9 incontri da un'ora e mezza ciascuno, in orario 18-19.30 e si terrà nel corso del mese di maggio 2021, a partire giorno lunedì 3 maggio. La partecipazione è completamente gratuita e prevede un attestato finale (al raggiungimento del 90% della frequenza e del superamento della prova finale) e l’istituzione dell’Albo comunale che agevolerà l’incontro tra le figure qualificate e le famiglie interessate. Gli incontri formativi sono tenuti da docenti esperti nelle diverse aree di studio: counsellor tutor dell’apprendimento, psicologo psicoterapeuta, pedagogista, ostetrica, infermiere, educatore/animatore e prevedono i diversi moduli:

Di seguito i moduli previsti:

Definizione del profilo professionale e tipologie contrattuali. 3 maggio con orario 18-19.30

Elementi di puericultura e fasi evolutive della primissima infanzia. 6 maggio con orario 18-19.30

Primo soccorso pediatrico. Data da definire

La relazione educativa e di cura: fasi evolutive e compiti di sviluppo (parte 1). 10 maggio con orario 18.30-20

Il gioco e le attività ludico espressive. 11 maggio con orario 18-19.30

La relazione educativa e di cura: fasi evolutive e compiti di sviluppo (parte 2). 17 maggio con orario 18-19.30

Stili educativi: l’educatore autorevole. 18 maggio con orario 18-19.30

Stili di apprendimento e metodi di studio. 21 maggio con orario 18-19.30

La Dad e l’accompagnamento ai compiti. 24 maggio con orario 18-19.30

Per poter accedere al corso è necessario aver raggiunto la maggiore età, avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di un titolo di studio almeno pari al diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) per il ruolo di baby sitter e almeno pari al diploma di scuola secondaria di secondo grado (licenza superiore) per il ruolo di baby sitter e accompagnamento compiti. Il numero di posti è limitato e verrà data precedenza ai residenti nel Comune di Montebelluna.

Per iscriversi, basta compilare il modulo a questo indirizzo

Per maggiori info e contatti: "Insieme Si Può" 0422 325711 - 337 1049785

corso.babysitter@insiemesipuo.eu