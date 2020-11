Badù e Ginevra scompaiono da casa, disperati i proprietari: «Aiutateci a trovarli»

Si chiamano Badù e Ginevra e sono due bellissimi pastori tedeschi di razza. Il primo ha un anno e mezzo mentre la femminuccia solo 6 mesi ed entrambi, purtroppo, sono scomparsi da Zerman mercoledì mattina poco prima delle ore 8. I due cani, infatti, erano usciti per il loro consueto giro mattutino nel giardino di casa quando non sono più rientrati, facendo scattare le ricerche dei proprietari in tutta la zona tra via della Croce e i campi da golf di Villa Condulmer. Tutto però è risultato vano visto che nessuno, in tutta l'area, si è accorto dei cani.

«Aiutateci a trovarli! Vi prego! -scrive su Facebook la loro padroncina Irene Berton - Si offre anche una ricompensa! Se qualcuno li ha visti o li ha portati a casa con loro vi prego avvisateci e chiamateci a questi numeri: 3803627561 e 3314086990». La speranza, adesso, è che qualche persona li abbia trovati e tenuti con sé in attesa di trovare i proprietari, questo eventualmente anche grazie al fatto che entrambi i cani sono microchippati e dotati di pedigree. Dopo due giorni senza alcuna notizia, però, si palesa sempre più la possibilità che entrambi i cani possano essere stati rubati per poi rivenderli al miglior offerente. In ogni caso, come prevede la legge, è già stata sporta ai carabinieri la denuncia della loro scomparsa e, allo stesso tempo, sono stati anche contattati il canile di Ponzano Veneto e le associazioni animaliste della provincia.