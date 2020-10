Ballottaggio a Castelfranco Veneto, affluenza al 31,70%

Sono 30.559 i residenti (di cui 15.765 donne) chiamati ad eleggere al ballottaggio il nuovo sindaco di Castelfranco Veneto nei 32 seggi allestiti nel territorio Comunale. Le urne sono state aperte domenica mattina alle ore 7 e chiuderanno alle 23.

Domani, lunedì 4 ottobre, sarà l'ultimo giorno per poter votare con le urne aperte dalle ore 7 alle 15. In attesa di sapere chi la spunterà tra il sindaco uscente Stefano Marcon e lo sfidante Sebastiano Sartoretto, il primo dato che salta all'occhio è quello relativo all'affluenza. Domenica, alle ore 12, aveva votato l'11,88% degli aventi diritto. Alla stessa ora, durante il primo turno elettorale, la percentuale di votanti era stata del 13,20%, quasi due punti percentuali in più rispetto ad oggi. Il secondo rilevamento sull'affluenza delle ore 19 non è aumentato di molto: alle ore 19 il 31,70% degli aventi diritto ha votato per eleggere il nuovo sindaco. Al primo turno la percentuale si era fermata al 33,42%. Gli appelli dei due candidati per convincere gli indecisi che non avevano votato al primo turno non sembrano per ora aver avuto l'effetto sperato. Dalle ore 15 di lunedì partirà lo spoglio delle schede e, lunedì sera, Castelfranco Veneto avrà il suo nuovo sindaco.