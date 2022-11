Vuoi aiutare i bambini in ospedale? In Pediatria a Castelfranco c'è ABIO

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Terminata la sospensione delle attività in reparto dovuta al momento pandemico, ABIO - Associazione per il Bambino In Ospedale - ha ripreso il proprio servizio presso la Pediatria dell'Ospedale di Castelfranco Veneto. I volontari sono tornati ad attivarsi per far trascorrere in modo più sereno il periodo di ospedalizzazione dei bambini e delle loro famiglie, supportandoli con un sorriso ed un ambiente accogliente e colorato. Per chi è interessato a conoscere le attività dell'associazione e a diventarne volontario, Abio Castelfranco Veneto organizza un incontro informativo il prossimo Venerdì 18 novembre 2022 alle ore 18:30 presso il Centro Culturale Due Mulini in via Marsala1/a a Castelfranco Veneto. Per informazioni abiocastelfranco.formazione@gmail.com