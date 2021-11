Banca della Marca premia 174 studenti con borse di studio per oltre 85mila euro

Sono 174 i giovani premiati con “Lode al profitto”, l’iniziativa di punta del programma di COOPERATIVAMENTE 2021 attraverso la quale Banca della Marca valorizza i meriti scolastici dei migliori studenti Soci o figli dei Soci dell’Istituto. COOPERATIVAMENTE è un contenitore di socialità applicata nato con l’obiettivo di promuovere nelle comunità locali la cultura della cooperazione e della solidarietà: in un fitto calendario di eventi che coinvolgono tutto il territorio di riferimento di Banca della Marca, le occasioni di riflessione culturale, cooperativa ed etica si coniugano con quelle di condivisione e divertimento. Come durante la cerimonia di premiazione che si è svolta a Conegliano presso il Teatro Toniolo, in memoria del conterraneo che dedicò la vita ai valori cristiani cooperativi.

Il Presidente della Banca Loris Sonego ha conferito a 58 diplomati e 116 laureati Attestato di Merito e Borse di Studio di un valore compreso tra i 150 e 800 euro (a seconda del percorso di studi e dei risultati conseguiti), per un ammontare complessivo di 85.700 euro. Accompagnati dagli intervalli del chitarrista e cantante coneglianese Alberto Visentin, che con la sua “American roots music” ha testimoniato la sua esperienza di musicista in viaggio tra Austin e New Orleans, i ragazzi sono stati chiamati uno ad uno sul palco per raccontare le sfide incontrate lungo il percorso, la passione dietro alla fatica e all’impegno, le speranze e i progetti da costruire dopo il diploma o la laurea. Dopo aver ricevuto il diploma “Lode al profitto” di Banca della Marca, i beneficiari potranno ritirare l’importo delle borse di studio presso le filiali entro il prossimo 31 dicembre.

L’iniziativa non si è limitata alla consegna delle borse di studio messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione: a coloro che non fossero già correntisti è stato aperto il conto corrente NextGenIT, gratuito fino ai trent’anni, oltre all’omaggio dell’iscrizione per un anno a Marca Solidale, la Cassa Mutua di Banca della Marca che eroga servizi ed iniziative a favore dei soci. Tra queste, il rimborso del 30% delle visite mediche, la possibilità di fruire di prestazioni sanitarie a prezzi agevolati, il Bonus Cultura, che rimborsa il 10% delle spese relative a libri, mostre, musei, cinema, teatro, corsi di formazione e concerti ed infine – per tutti i soci Under 30 – anche il rimborso delle spese relative ai viaggi e alle vacanze.

«“Lode al Profitto” è un’iniziativa che da oltre vent’anni ci vede impegnati a valorizzare con borse di studio i giovani talenti del territorio che con dedizione, curiosità e passione hanno conseguito risultati eccellenti, a supporto della realizzazione dei sogni e delle aspirazioni che nutrono per il futuro. – è il commento del Presidente di Banca della Marca Loris Sonego – Seppur in via contingentata, a causa delle vigenti normative anticovid, siamo felici di poter tornare a festeggiare questo appuntamento in presenza, condividendo insieme a questi studenti meritevoli e alle loro famiglie la soddisfazione per i traguardi raggiunti a fronte di tanti sacrifici. Nel 2019 Banca della Marca ha premiato 122 ragazzi, l’anno scorso 151 e quest’anno 174: un segnale di crescita delle eccellenze scolastiche nella nostra comunità, che non può che renderci orgogliosi e partecipi, nel desiderio di contribuire attivamente al loro futuro di successi».