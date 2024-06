Conegliano, 4 nuove poltrone letto per il reparto ospedaliero de La Nostra Famiglia

Umanizzazione della cura: un approccio globale, olistico, inteso a porre al centro l'essere umano con le sue esigenze, non solo cliniche, ma psicologiche, emotive e sociali. Imprescindibile quando i beneficiari della cura sono bambini ed adolescenti, depositari di bisogni specifici ed unici. Il polo Irccs E. Medea La Nostra Famiglia presso la sede di Conegliano ospita ogni anno circa 1300 ricoveri di bambini ed adolescenti per diagnosi, cura e riabilitazione. Di questi 900 in regime di day hospital. La prevalenza è motivata dall’obbiettivo di conciliare, laddove possibile, l’eccellenza riabilitativa col rientro al domicilio domestico.

I commenti

«Grazie a Banca Finint per aver pensato ai caregiver, per lo più mamme, che hanno bisogno anche di riposare bene per poter assistere con amore ed energia i propri figli - a parlare è Manuela Nascimben, direttore di Polo de La Nostra Famiglia - nei 400 ricoveri ordinari, il 40% dei quali provenienti da altre Regioni, in ragione della particolare attività svolta nel nostro centro, unica in Italia. Una percentuale così significativa di ricoveri extraregionali è frutto, infatti, dell’approccio olistico del nostro Polo, ancor più importante allorquando il quadro patologico si fa particolarmente complesso».

«Questa donazione - conclude Giovanni Marchi, consigliere esecutivo di Banca Finint - parte dall’ascolto delle esigenze del nostro territorio e dalla volontà di Banca Finint di proseguire nel percorso intrapreso negli anni di sostegno alla comunità per esserne parte attiva anche oltre il nostro core business. Siamo fieri, con la donazione di queste quattro poltrone letto, di poter contribuire a migliorare la qualità della vita delle famiglie che stanno attraversando un momento delicato della loro vita, potendo offrire loro un confortevole spazio dove riposarsi vicino ai loro piccoli durante il percorso di riabilitazione. Ringraziamo l’associazione La Nostra Famiglia per il loro impegno quotidiano e per averci dato l’opportunità di aggiungere un ulteriore piccolo tassello al nostro spirito di solidarietà».