Banca Ifis sostiene il Golf Club di Villa Condulmer e lo sviluppo del suo settore giovanile

Al via il «Banca Ifis Golf Cup Invitational», il torneo di doppio dedicato ai talenti under 18

Banca Ifis sostiene il Golf Club Villa Condulmer di Zerman di Mogliano Veneto e i giovani golfisti di talento under 18. Il Gruppo è sponsor del torneo di doppio «Banca Ifis Golf Cup Invitational» organizzato dal Golf Club trevigiano e aperto ad atleti dilettanti, che si svolge oggi nel campo a 18 buche fra le piante secolari del parco della settecentesca Villa Condulmer. Il marchio della Banca, caratterizzato da un peculiare fiore stilizzato (il “digital bloom”) sarà presente sugli score card, sulle bandiere dei green, sugli striscioni in campo e su una serie di altri supporti comunicativi e promozionali, fisici e digitali tra cui anche maglie, felpe, cappellini, sacche e borse che saranno omaggiate alla fine della gara a 50 giovani golfisti promettenti.

Banca Ifis sostiene il Golf Club di Mogliano attraverso una partnership di lungo respiro che prevede il supporto del settore giovanile nell’iscrizione a tornei e campionati e la sponsorizzazione, per il secondo anno consecutivo, del torneo PRO AM Memorial Renzo Trentin (dedicato a professionisti e dilettanti) in calendario il prossimo autunno.

«Questa partnership ci permette di sostenere un’eccellenza sportiva di un territorio a cui la Banca, e io personalmente, siamo profondamente legati - ha dichiarato il Vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio. Allo stesso tempo, ci consente di avvicinare le giovani generazioni a uno sport che è palestra di vita e veicolo di valori positivi come lealtà, competizione, perseveranza e rispetto, fondamentali per aver successo non solo nella vita, ma anche nel mondo del lavoro».

«Accogliamo con grande soddisfazione e onore la partnership con Banca Ifis che ci accompagnerà nel corso di quest’annata golfistica, a partire dal torneo di doppio odierno, e sosterrà in particolar modo il nostro settore giovanile» dichiara il Presidente del Golf Club Villa Condulmer Aldo Preo.

Enrico Trentin, Head Coach del Golf Club Villa Condulmer e allenatore della Nazionale Femminile sottolinea come «I bambini e i ragazzi sono qui per imparare a praticare uno sport ma insieme imparano anche a competere con fair play, migliorando sé stessi senza mollare di fronte alle difficoltà e acquisendo una forma mentale che sarà loro d’aiuto in qualsiasi sfida della vita».

Banca Ifis conta oltre 1.700 dipendenti ed è un player nazionale specializzato nei servizi finanziari per le Piccole e Medie Imprese. Lo sport è per la Banca un veicolo di valori positivi e strumento per sostenere i territori. Per questo, oltre al golf, il Gruppo ha deciso di supportare il ciclismo, diventando quest’anno Premium Partner delle Classiche italiane del ciclismo 2021 e Official Partner delle Gran Fondo, e il basket con l'Umana Reyer Venezia. Nella stagione 2020-21 la Banca ha sostenuto alcuni big match della serie A di calcio e sponsorizzato i Mondiali di sci alpino Cortina 2021, le atlete e gli atleti della FISI.