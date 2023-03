A Vidor il 1° premio del bando Social Start di Banca della Marca

L’Enjoy Orchestra ha accompagnato la premiazione in sala Giorgio Lago a Vazzola della 11^ edizione di Social Start, il bando di Banca della Marca dedicato ai progetti delle associazioni benefiche sul territorio, sostenuti attraverso finanziamenti a fondo perduto.

Ben 75 i progetti presentati, che offrono uno scorcio interessante sul mondo del volontariato: vanno dall’educazione dei ragazzi alla telemedicina per gli anziani, dal supporto psicologico per i malati agli spazi sportivi inclusivi, dall’integrazione tra culture all’integrazione tra generazioni, dall’aiuto alle famiglie in difficoltà alle iniziative di prevenzione per la salute. La commissione ha valutato i progetti con una particolare attenzione al livello di innovazione sociale, ai numeri delle persone coinvolte, alla capacità di costruire una rete sociale con la comunità e il territorio circostante. Progetti che di anno in anno migliorano, nella qualità delle proposte, nel valore e nella capacità di far interagire le persone e di innescare dei meccanismi virtuosi di crescita.

Le dieci società premiate si sono divise un montepremi di 20 mila euro: 6.000 euro destinati al progetto vincitore, 4.000 al secondo classificato, 3.000 al terzo e 1.000 per ciascuno dei progetti dalla quarta alla decima posizione.

A conquistare il primo posto l’Associazione Casa Maria Adelaide da Sacco di Vidor (TV) con il “Progetto Cantine Solidali”. È un progetto di inclusione sociale di persone con disabilità che coinvolge 250 ragazzi disabili delle comunità diurne nel creare materiali per 17 cantine del territorio.

Il secondo premio è stato assegnato a Natsper…Organizzazione di Volontariato di Treviso, per il suo “Progetto Partecipiano al cambiamento” che prevede percorsi educativi per 550 studenti concentrati sui temi dell’inclusione sociale, diritti umani e cittadinanza attiva.

Terzo gradino del podio per il progetto “Born To Blossom – radici di futuro” ideato alla A2030 Social Innovation Designer di Venezia che vuole aiutare giovani donne fuggite da contesti di guerra o violenza a crearsi un futuro professionale con la realizzazione di manufatti artigianali.

Social Start rientra nelle operazioni di COOPERATIVAMENTE, per un sostegno concreto al territorio: “Abbiamo ricevuto davvero tanti progetti che ci hanno coinvolto e commosso – commenta il Presidente di Banca della Marca Loris Sonego - un segno della grande vivacità del terzo settore, di quanto l’impegno nel volontariato sia radicato nel nostro territorio. È una cultura del dono, dono di risorse di tempo e di attenzione che riesce a fare la differenza nella vita delle persone, soprattutto quelle più deboli. Per questo voglio ringraziare di cuore tutti gli uomini e le donne del volontariato.”

La classifica completa dei premiati:

1. Associazione Casa Maria Adelaide Da Sacco, Vidor (TV)

2. Natsper.. Organizzazione di Volontariato, Treviso

3. A2030 Social Innovation Designers, Venezia

4-10 a pari merito:

ACTO Triveneto ETS, Treviso

Associazione Genitori de La Nostra Famiglia Conegliano OdV, Conegliano (TV)

Cooperativa Sociale Servizi Associati CSSA sooc coop arl, Spinea (VE)

Diapason&Naima APS, Quarto d’Altino (VE)

Mafiro Servizi scs, San Fior (TV)

San Odorico Playground APS, Sacile (PN)

Sport Hub SSD a R.L.Impresa Sociale, Santa Lucia di Piave (TV)