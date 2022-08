Banca Prealpi SanBiagio e TCBF: al via il concorso Alex Dream per Giovani Autori

Nell’ambito della 19° edizione della kermesse dedicata al fumetto e all’illustrazione che si svolge dal 22 al 25 settembre 2022, Banca Prealpi SanBiagio rinnova e rafforza la collaborazione con il Treviso Comic Book Festival (TCBF). L’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, assieme all’Associazione Fumetti in Treviso, Valentino Villanova e l’Associazione Librerie del Fumetto (ALF), ha realizzato il concorso Alex Dream per Giovani Autori.

Il concorso è pensato per tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 10 ai 14 anni, appassionati/e di fumetto, che hanno voglia di mettersi in gioco e realizzare la loro prima storia a fumetti. Per partecipare dovranno inviare una mail, con i materiali specificati nel bando, all’indirizzo apply@tcbf.it entro il 4 settembre 2022. La partecipazione è completamente gratuita. Il bando è disponibile all’indirizzo “www.tcbf.it/21/wp-content/uploads/2022/07/TCBF22_bando_Alex_Dream.pdf”, mentre è possibile scaricare il materiale dal link “drive.google.com/drive/folders/1XTyGS6cwKo6LoFMqWc-DiHtkiLZfgR8O?usp=sharing”. Il concorso trae ispirazione proprio da Alex Dream, il fumetto per bambini e ragazzi realizzato da Banca Prealpi SanBiagio fin dal 2012, che vede il contributo di Valentino Villanova (disegni), Fred Dalla Rosa (sceneggiatura) e Stefania Miola (colori).

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: “Anche quest’anno siamo partner del Treviso Comic Book Festival, appuntamento tra i più attesi e partecipati della scena artistico-culturale della Marca, capace di richiamare in città un gran numero di artisti, illustratori emergenti e appassionati provenienti da tutta Italia. Siamo una Banca fortemente legata al territorio in cui opera e crediamo che talento, creatività e passione siano valori fondamentali per la crescita delle giovani generazioni, che nel fumetto possono trovare una forma d’arte attraverso la quale liberare la fantasia e dare voce ai propri pensieri”.

Stefano Cendron, presidente del Treviso Comic Book Festival, ha aggiunto: “Ringraziamo Banca Prealpi SanBiagio che da anni ci supporta e lo fa sempre con uno sguardo alle nuove generazioni, l’anno scorso col concorso internazionale e quest’anno con uno dedicato ai più piccoli collegato ad Alex Dream, il bellissimo fumetto disegnato da Valentino Villanova. Siamo felici di aver coinvolto anche ALF, l’associazione delle fumetterie italiane, così da sostenere anche il tessuto delle librerie di fumetto insieme a Banca Prealpi SanBiagio e dare la possibilità a giovani lettori e lettrici di acquistare fumetti”.

La premiazione avverrà domenica 25 settembre alle ore 12, durante la cerimonia del Premio Carlo Boscarato 2022, che si terrà nell’Auditorium di Fondazione Benetto. Il primo classificato vincerà un’iscrizione al corso di fumetto online “Un fumetto tutto mio” tenuto da Vale & Fred, oltre ad un buono da 100 euro da spendere presso le librerie ALF; il secondo e il terzo classificato otterranno, rispettivamente, un buono da 100 e da 50 euro da utilizzare sempre presso le librerie associate ALF. Le opere premiate verranno pubblicate nell’episodio di Alex Dream “Come mi vedono” e saranno esposte durante il TCBF, presso la biblioteca BRAT di Treviso, oltre a venire pubblicate sui canali social e sul sito del TCBF. I premi sono offerti da Banca Prealpi SanBiagio, in collaborazione con l’Associazione Librerie del Fumetto.

A selezionare le migliori proposte sarà una giuria d’eccezione composta da Valentino Villanova (disegnatore di Alex Dream), Fred dalla Rosa (sceneggiatore di Alex Dream), Stefania Miola (colorista di Alex Dream), Claudio Bandoli (responsabile laboratori TCBF), Caterina Sala (responsabile laboratori TCBF), Paolo Gallina (responsabile concorsi TCBF), Ale Key (responsabile concorsi TCBF). I partecipanti dovranno presentare una storia a fumetti inedita, di massimo tre pagine, con protagonisti i personaggi di Alex Dream, senza ricalcare e/o riprodurre lavori esistenti. È possibile presentare solamente un fumetto e non sono ammessi disegni eseguiti da due o più concorrenti. Non è consentito pubblicare il fumetto o parti di questo, in qualsiasi forma o sui social media, prima della proclamazione dei vincitori, il 25 settembre 2022. La documentazione dev’essere compilata e firmata da un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale.