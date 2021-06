Banca delle Terre Venete: cerimonia di consegna Borse di studio

C’è chi utilizzerà il premio per il proprio percorso di Erasmus all’estero, chi per acquistare i libri del primo anno da matricola in un ateneo veneto, chi ancora - inviando un messaggio dalla Germania - fa sapere che il contributo sosterrà ancora la sua esperienza di studio fuori casa. Fino a chi, ringraziando, sottolinea che sono davvero rari i sostegni a chi svolge un dottorato di ricerca. Queste le voci di alcuni dei quasi 300 giovani soci o figli di soci di Banca delle Terre Venete, premiati con Borse di studio e premi scolastici al merito (per complessivi 195 mila euro, dalla scuola secondaria di primo grado al dottorato universitario) all’interno di una speciale cerimonia svoltasi mercoledì sera al Teatro Comunale di Vicenza.

Il messaggio del Presidente di Banca delle Terre Venete, Gianfranco Sasso: «Come Banca del territorio, inserita in due aree straordinarie come quelle di Vicenza e Treviso, intendiamo continuare a sostenere la ripartenza e contribuire allo sviluppo sostenibile di una zona che ha bisogno di nuova vitalità, di ricominciare a produrre e a lavorare. L’obiettivo è quindi quello di sostenere le imprese, con particolare attenzione a quelle che stanno investendo in digitalizzazione e sostenibilità, verso nuovi modelli di sviluppo. In questo processo c’è necessità di capitale umano formato e sensibile: anche per questo investiamo sui giovani e sul loro futuro. È necessario un progressivo cambio culturale e per noi giovani e sostenibilità sono la stessa cosa».

Alla serata, che ha visto l’intervento del sindaco di Vicenza Francesco Rucco e del presidente di Fondazione Teatro Comunale di Vicenza Enrico Hüllweck, oltre ai vertici della Banca e del Club Giovani Soci di Banca delle Terre Venete, è intervenuto anche Diego Rizzuto, fisico di Taxi1729 - società di formazione e comunicazione scientifica di Torino - che ha tenuto un talk sulla sostenibilità.