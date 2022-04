Bancomat e pos bloccati in tutta Italia: «Problema in via di risoluzione»

Carte di credito e bancomat rifiutati dai pos di tutta Italia nella mattinata di venerdì 15 aprile. In moltissimi negozi e attività commerciali i pagamenti con carta sono stati rifiutati. Accettati solo contanti.

Un problema che ha interessato anche alcuni sportelli Atm per il ritiro dei contanti. Secondo il sito "Downdetector" i più colpiti dal guasto sarebbero i circuiti Mastercard, Visa e Pagobancomat. Un malfunzionamento che, in tarda mattinata, sarebbe già in fase di risoluzione. Il problema potrebbe essere riferito alla piattaforma Nexi, che si occupa delle transazioni digitali per i pagamenti. L'ipotesi di un attacco esterno, al momento, sembra da escludere.