Progetto Giovani, torna il bando "Libera creatività"

Si apre la nuova edizione del concorso che raccoglie le idee creative giovanili: il bando "Libera Creatività", promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili, alla Partecipazione e Istruzione, è gestito dal Progetto Giovani Treviso con il supporto tecnico della cooperativa La Esse.

Il bando si rivolge a gruppi di giovani dai 16 ai 35 anni che vivono, studiano o lavorano a Treviso. Basta essere almeno in tre persone facenti parte di un’associazione o di un gruppo informale che desidera realizzare un’iniziativa culturale in città: le proposte raccolte verranno vagliate e selezionate da una Commissione che decreterà quali gruppi potranno partecipare al percorso di consulenza, progettazione e organizzazione degli eventi, guidato dallo staff del Progetto Giovani. L’esito finale del percorso si sostanzierà in una o più iniziative che verranno realizzate tra il 1 maggio e 31 dicembre 2023 in un unico calendario di eventi.

Il commento

«Il concorso ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione e la collaborazione tra gruppi giovanili che si occupano di arte, cinema, sport, musica e altri ambiti creativi con l'obiettivo di fare emergere il protagonismo giovanile - spiega l’assessore all’Istruzione e alla Partecipazione, Silvia Nizzetto -. Una grande opportunità per mettersi in gioco con sé stessi e con gli altri, condividere e progettare insieme, generando nuove e positive connessioni. I giovani in queste ultime edizioni hanno dimostrato, attraverso una sempre crescente partecipazione e motivazione, di avere compreso le potenzialità racchiuse nella proposta. L'entusiasmo e il forte desiderio di essere protagonisti riconosciuti ed apprezzati, è parte integrante dell'essere giovani, che si lega al bisogno di socialità e interazione con gli altri. Raccogliere le loro proposte e realizzarle insieme concretamente, significa entrare nella stessa lunghezza d'onda di reciproca "fiducia", una parola che oggi il mondo giovanile ha enorme bisogno di sentire».

Come partecipare

Le candidature dovranno essere presentate entro il 25 marzo 2023 all’indirizzo e-mail spaziogiovani@progettogiovanitv.it. Il regolamento e la scheda per presentare la propria candidatura sono disponibili sul sito del Progetto Giovani e del Comune di Treviso. Lunedì 6 marzo alle ore 18.30 alla sede del Progetto Giovani in viale Cairoli 153 si terrà una serata di presentazione per tutti coloro che sono interessati. Per ulteriori informazioni contattare il numero 342 5484541 (lun-sab 14.30-18.30) o scrivere una e-mail a: spaziogiovani@progettogiovanitv.it Instagram e Facebook: @progettogiovanitreviso.