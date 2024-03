Bando parcheggi, Conte: «Nessuna spesa per il Comune, faremo nuova assegnazione»

Mario Conte, sindaco di Treviso, fa chiarezza sul caso del bando parcheggi dopo che il Tar del Veneto ha accolto nelle scorse ore il ricorso di Intercomp Spa, arrivata seconda nella gara di appalto vinta affidata dal Comune a Park it Srl e Global Parking Solution.

«Sono dinamiche normali, che succedono quando le gare d'appalto sono importanti. In questo caso il Tar del Veneto ha riscontrato alcuni vizi formali nei documenti presentati ma per il Comune di Treviso cambia poco nel senso che procederemo con l'assegnazione al secondo classificato con la speranza che non ci siano ulteriori ricorsi. Ci tengo a precisare - aggiunge il sindaco - che il Comune non avrà nessun esborso di denaro, anzi ci potrebbe essere anche la possibilità, per l'amministrazione comunale, di incassare la polizza fideiussoria della ditta che ha presentato dei documenti viziati».

Le opposizioni

«Proprio in concomitanza con l'arrivo in consiglio comunale, in profondo ritardo, del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile , apprendiamo di un'ennesima sconfitta al Tar per l'amministrazione comunale, questa volta sull'appalto per la gestione della sosta. Un progetto fondamentale del valore di oltre 5 milioni di euro per i prossimi cinque anni - dichiara il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni -. La società Apcoa è in proroga dal 2021 e da allora non sono più stati eseguiti investimenti in città dalla società, che ormai era in scadenza della concessione e quindi pensava solo di minimizzare le spese e gli investimenti. Ora speriamo che finalmente la gara di appalto venga assegnata e il nuovo operatore cominci ad investire. Le segnalazioni di colonnine rotte sono numerose e i trevigiani sono ormai esauriti per l'impossibilità di pagare con il Pos o per la mancanza di una app efficace - continua Pelloni -. Per quanto riguarda i servizi relativi alla sosta siamo al completo abbandono».