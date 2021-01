Bando Servizio Civile Universale: a Farra di Soligo un posto è in Biblioteca

E' aperto il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale 2020 e, nell'anno in corso, il Comune di Farra di Soligo avrà a disposizione un posto. Il volontario sarà impiegato, presumibilmente a partire dalla prossima primavera, presso la Biblioteca e a sostegno delle attività culturali organizzate dall'Amministrazione Comunale. Possono partecipare al bando i giovani in età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), maschi o femmine. La durata del Servizio è di 12 mesi, per un impegno complessivo di 25 ore settimanali.

Il volontario percepirà un'indennità di servizio pari a € 439,50 mensili netti e avrà ferie e giorni di malattia retribuiti; sono inoltre previsti permessi studio (ad esempio per sostenere gli esami universitari) e 113 ore di formazione sui temi inerenti il progetto. Il Sindaco Mattia Perencin esorta i giovani a partecipare al bando: “Nonostante il difficile periodo e le inevitabili restrizioni, la nostra Biblioteca continua ad erogare i servizi di prestito e interprestito, nel rispettodella normativa vigente. Molte altre sono poi le attività in cui il volontario può essere coinvolto. Sono fiducioso che, dopo un difficile inizio, nel corso dell'anno la situazione di emergenza sanitaria vedrà un miglioramento e, di conseguenza, sarà possibile riprendere e sviluppare le attività organizzate dalla Biblioteca”.

La scadenza del bando è lunedì 15 febbraio, alle ore 14 e la domanda va presentata esclusivamente online (usando lo SPID), sulla piattaforma “Domande on line” (DOL). Le informazioni riguardanti i progetti del Servizio Civile Universale attivi nella provincia di Treviso sono disponibili al link https://www.comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/servizio-civile-universale-bando-ordinario-2020, mentre il link per la presentazione della domanda è il seguente: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

In ogni caso, per eventuali chiarimenti in merito al Servizio e alla presentazione della domanda, si consiglia di contattare lo Sportello Servizio Civile dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana (tel. 0422 383338, e-mail serviziocivile@comunitrevigiani.it), mentre per informazioni sulle mansioni che il volontario svolgerà a Farra di Soligo è possibile mettersi in contatto con l'Ufficio Cultura comunale tutte le mattine dal lunedì al giovedì (telefono 0438 901524 - 901531).