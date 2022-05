Code per la mostra su Canova: «I bar non possono rimanere chiusi»

«Se ci sono trecento metri di coda davanti agli ingressi del museo Bailo per la mostra di Canova, non è pensabile che i bar della zona restino tutti chiusi. Sia chiaro, non voglio puntare il dito contro nessuno, siamo ancora in un periodo di incertezza specifica e bisogna ritrovare stabilità, ma la città sta crescendo e vanno garantiti più servizi».

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, si rivolge con queste parole agli esercenti del centro dopo l'enorme successo del primo weekend di apertura «Abbiamo seminato tanto anche durate l'emergenza Covid. Sapevamo che la ripresa sarebbe arrivata. Non era chiaro quando. Ma non potevamo farci trovare impreparati durante l'emergenza sanitaria tant’è vero che la programmazione culturale è stata scomposta e poi ricomposta. È stata migliorata la rete dei festival e sono state sviluppate iniziative che adesso vengono proposte in modo costante, praticamente ogni giorno. Di solito nei primi fine settimana di sole la città si svuotava. La gente andava al mare. Invece nello scorso fine settimana Treviso è ripartita accogliendo un sacco di persone. Si sentivano accenti da ogni parte d'Italia e lingue diverse provenienti da tutta Europa. È la conferma che abbiamo fatto un buon lavoro. E non finisce qui» conclude il primo cittadino.